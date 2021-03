Keylor Navas se confiesa: "En el Real Madrid sentía que una parte del club no creía en mí"

Keylor Navas fue pieza fundamental de uno de los mejores equipos en toda la historia del Real Madrid. El portero costarricense era titular en la oncena de Zinedine Zidane y fue clave para ganar las históricas tres UEFA Champions League consecutivas.

Sin embargo, cada vez que podían los directivos le buscaban un reemplazo pensando en el futuro. Pese a que Keylor se alzaba como uno de los mejores porteros del mundo, Florentino Pérez y compañía tenían en mente otro perfil de guardameta merengue.

Fue así como llegó Thibaut Courtois en 2018 y el tico pasó a segundo plano para los entrenadores. Luego de una temporada con pocos partidos, el golero partió al París Saint Germain para formar un equipazo con Neymar, Mbappé y compañía.

Este miércoles, Navas ha concedido una amplia entrevista a la revista oficial del PSG en la que aborda sus nuevos retos y las diferencias con el Real Madrid. Consultado sobre si se sintió como un reemplazo de Iker Casillas, el tico se desmarcó de dicha etiqueta.

"No intenté cuando llegué demostrar que era mejor que Iker y que mi carrera sería más exitosa que la suya. Simplemente he intentado aprovechar la oportunidad que me brindaron de trabajar duro, con humildad y de hacerlo lo mejor posible Y es también lo que he venido hacer a París, de dar el máximo y de levantar con mis compañeros el mayor número de títulos posibles, para los aficionados y por mi familia", señaló.

Fue ahí cuando reconoció que su talento es más reconocido en Francia que en España: "Sí, siento el cariño de todos aquí, en París. En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí".

"Estaré siempre eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por el apoyo incondicional que me mostraron y que todavía hoy me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo. Y mis compañeros en el Madrid también creyeron siempre en mí. Aquí en el PSG las cosas son un poco diferentes. Todo el mundo cree en mí e intento corresponder a su confianza en cada partido", cerró.