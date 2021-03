De Bruyne y discusión que tuvo con Mourinho en Chelsea: "Fue un momento que cambió mi vida"

Kevin de Bruyne, se refirió por primera vez a la relación que tuvo con el entrenador José Mourinho en el Chelsea y a la reunión cambió su destino en el fútbol.

El volante belga dice que no tuvo la oportunidad de demostrar su cualidades y que no se sintió valorado en los blues, por lo que prefirió marcharse al Wolfsburgo de Alemania.

De Bruyne recordó cuál fue el momento en que decidió cambiar de club: “Mou me llamó a su oficina en diciembre y probablemente fue el segundo gran momento que cambió mi vida. Tenía algunos papeles en la mesa dijo: ‘una asistencia, cero goles y diez recuperaciones’.

"Me tomó un minuto entender lo que estaba haciendo. Luego comenzó a leer las estadísticas de Willain, Oscar, Mata y Schürrle. Era como cinco goles, diez asistencias... lo que sea”, complementó.

En ese momento el actual volante del Manchester City le contestó a Mou: “Estaba esperando a que dijera algo y finalmente comenté que algunos de estos jugadores han jugado 15 o 20 partidos. Yo solo tres, ¿es diferente no?”.

“Fue extraño. Fui completamente honesto. Dije que sentía que el Chelsea no me quería allí y quería jugar al fútbol. Prefería que me vendiera", añadió.

"Decidí irme porque sentí que no tenía ninguna posibilidad en ese momento. No vi más oportunidades, así que para mí fue la mejor decisión ir a un sitio donde podía empezar de nuevo”, finalizó.

De Bruyne finalmente recaló en el Wolfsburgo donde tuvo una temporada 2014-2015 espectacular con 16 anotaciones y 28 asistencias. En 2015 su ficha sería comprada por el Manchester City.