Argentina sigue viviendo la luna de miel tras conseguir el Mundial de Qatar 2022. Una verdadera fiebre de la Scaloneta que seguramente tendrá su gran celebración en la próxima Fecha FIFA, cuando se enfrenten a Panamá y Curazao, ambos en territorio trasandino.

Sin embargo, de a poco empiezan a mostrarse grietas en esa felicidad, especialmente luego de que Rodrigo De Paul encendiera el debate y señalara que la actual selección argentina es la mejor de todos los tiempos, superando a la del 78 y del 86, ambas también campeonas del mundo.

Y como era de esperar, los históricos de la albiceleste no se quedaron callados y le respondieron en masa al volante del Atlético Madrid. Uno de ellos fue Mario Alberto Kempes, gran figura de ese equipo que se coronó campeón en casa en 1978, la primera copa mundial trasandina.

El matador no se quedó cayado y mediante Instagram señaló, sin mencionar el nombre de Rodrigo De Paul, que "después de las declaraciones de un campeón del mundo refiriéndose a que la Selección campeona de Qatar 2022 es la mejor de todos los tiempos, en este momento si lo es, pero no se tienen que olvidar que en su momento la del '78 fue campeona y la mejor y la del '86 en su momento también fue la mejor".

Tras esa reflexión, el delantero arremetió sentenció de manera dura: "Y una cosa más, hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquéllos que vestimos la camiseta Argentina"

De Paul, por su lado, había señalado "que me perdonen, pero creo que somos la mejor selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde un lugar desde el ego ni mucho menos, yo creo que la selección Argentina hasta muchas veces tuvo mejores jugadores que lo que conformamos esta selección, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América, al último campeón de Europa y al último campeón del mundo, no fue fácil".