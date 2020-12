Juventus vs Parma EN VIVO | Cómo y dónde ver ONLINE y en TV el duelo de la Juve de Cristiano Ronaldo por la fecha 13 de la Serie A

La Serie A está dando mucho que hablar. La Juve no está puntera y hay otros tres equipos que siguen en carrera por el Scudetto. Ayer la Juventus enfrentó al Atalanta y ambos equipos repartieron puntos en un ajustado 1-1, por lo que los actuales monarcas de la Serie A siguen a cuatro puntos del Milan.

Los líderes de la liga también jugaron ayer, y empataron. En su caso un 2-2 como visitante frente al Genoa. Es por esto que la Vecchia Signora debía aprovechar el momento para acortar la distancia con los punteros, pero tampoco pasaron del empate y dejaron ir dos unidades.

Con estos resultados la tabla va así. Primero el Milan con 28 puntos, seguido por el Inter de Milan de Arturo Vidal y Alexis Sánchez con 27, quienes ganaron ayer por la mínima frente al Napoli. En el tercer lugar la Juventus con 24 y cuarto el Napoli con 23 unidades.

Ahora el equipo de Cristiano Ronaldo debe visitar a los parmesanos para no perderle el rastro a los equipos de Milan. El Parma viene de empatar 0-0 con el Cagliari de local, resultado que los deja decimocuarto con 12 unidades. Los puestos de descenso se encuentran cinco puntos mas abajo, y con solo 12 fechas jugadas el Parma no puede dejar ir puntos, especialmente jugando como local.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Parma?



La Juventus vs Parma lo podrás ver este sábado 19 de diciembre a las 16:45, hora chilena.

Cristiano Ronaldo falló un penal contra el Atalanta cuando el partido estaba 1-1. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Juventus vs Parma?

El partido será transmitido por ESPN 2 y por Rai Italia. Encuentra tu señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a la Juventus vs Parma?

Si buscas un link para ver en vivo Juventus vs Parma, lo podrás hacer en la plataforma de ESPN, en ESPN Play.