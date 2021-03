Dalma repasó a todo el entorno de Maradona antes de la marcha en el Obelisco: "No van a poder caminar en la calle"

Este miércoles se llevará a cabo una marcha en el Obelisco de Buenos Aires, convocada para pedir justicia por la muerte de Diego Maradona hace tres meses.

Dalma, hija mayor del campeón del mundo, asistirá al encuentro y en la previa quiso repasar a todas las personas que estuvieron con el Diego antes de fallecer.

En su cuenta de Instagram publicó fotos de Matías Morla, Vanesa Morla, Agustina Cosachov, Leopoldo Luque, Carlos Díaz y Maximiliano Pomargo, todos, según ella, negligentes en la muerte de su padre.

Sobre Vanesa Morla señaló: "¡Acá me quiero detener con la cobradora de cometas! ¿Por qué esta ordinaria tenía que trabajar para mi papá? Me basta escuchar un solo audio para entender quién es".

Dalma contra la psiquiatra Cosachov (Foto: Instagram)

Al psicólogo Díaz le dijo: "Y este pelotudo muy poco profesional diciéndonos mentiras en la cara para su conveniencia... Hiciste bien en no decirme que venís del lado de Mati".

Acerca de la psiquiatra Cosachov, afirmó: "¡Si hubieras hecho bien tu trabajo no tendrías miedo que te 'empomen' con nada como dijiste en los audios que escuchó todo el mundo!".

Después se descargó contra Luque: "Que vergüenza cada audio tuyo que sale... Y pensar que en el cementerio me dijiste 'vos no me querés a mí, yo no te caigo bien'...".

"De solo escuchar cómo hablabas de mi papá te deseo lo peor! Ni hablar de la parte profesional... Quién le lleva a mí papá un tipo acusado de homicidio como médico???", añadió.

Dalma contra el abogado Matías Morla (Foto: Instagram)

Finalmente, se burló de Morla: "Y a vos te deseo muchas operaciones para cambiarte la fisonomía porque sino no vas a poder caminar por la calle!".

"¡A todos y cada uno de ustedes les deseo simplemente lo que le hicieron a mi papá! Y si bien creo en la justicia, también existe la condena social... No olvidemos estas caritas... No voy a parar nunca y a los que se aliaron con ellos alguna vez y a los que defienden a estos hdp, me los voy a llevar puestos también! Sean quienes sean!", terminó Dalma.

