Liverpool recibe al Aston Villa este sábado 11 de diciembre, desde las 12:00 horas, en el estadio Anfield por la fecha 16 de la Premier League de Inglaterra. El duelo asoma muy especial por el regreso de Steven Gerrard a la que fue su casa como estrella e ídolo de los Reds por 17 temporadas cuando era jugador.

“Antes de empezar quiero decirles que hoy no contestaré ninguna pregunta sobre Steven Gerrard”, lanzó de entrada Jürgen Klopp en la rueda de prensa del Liverpool, adelantándose a la prensa sobre las consultas sobre el DT del Aston Villa.

Tras las palabras de Klopp, el mismo entrenador del Liverpool estalló en una carcajada se contagió a todos los presentes, junto a gestos que hicieron aún más gracioso el momento.

“Es una historia maravillosa. Me puedo imaginar sus emociones, Stevie es un entrenador experimentado y sabe cómo enfocar los partidos. Seguramente no tiene ni idea de cómo se va a sentir cuando salte al campo, al banquillo. Yo pasé por eso de manera similar cuando volví por primera vez a Mainz o cuando volví por primera y última vez a Dortmund con el Liverpool. Es extraño, te agrada toda la gente en el estadio y eso no es habitual. Stevie es amigo del 99,9% de la gente que trabaja para el Liverpool FC”, agregó Klopp.

El DT del Liverpool complementa: “desde que estoy aquí no he escuchado una mala palabra sobre Steven Gerrard. Le conocí, es un gran tipo. Vendrá y querrá ganar el partido, durante el partido irá con todo, nosotros también”.

Por último, Klopp contestó a la pregunta: ¿podrá Steven Gerrard convertirse en entrenador del Liverpool en algún momento a mediano plazo?

“Para un futbolista de talla mundial no es fácil convertirse en un entrenador sobresaliente, pero es posible. Parece que Stevie tiene todas las aptitudes para ello. Me alegro mucho por él. Sí, creo absolutamente que será DT del Liverpool. El único problema es que no sabes cuándo es el momento adecuado. Lo vimos con Frank Lampard en el Chelsea. Stevie aún es joven. Hay preguntas que no puedo responder, pero creo que pasará y eso es bueno para todos”, sentenció Jürgen Klopp.