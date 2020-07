Jürgen Klopp y el pasillo del Manchester City: "Es una tradición inglesa, de la Premier. Es un bonito gesto, pero no lo necesitaríamos"

Este sábado a las 15:15 el Liverpool -ya campeón de la Premier League- recibe a su escolta, el Manchester City, el que estuvo lejos de la campaña realizada la temporada anterior cuando le ganó el título precisamente a los Reds.

En la previa de este encuentro, se ha hablado mucho sobre el pasillo de aplausos que le haré el cuadro que dirige Pep Guardiola al nuevo campeón, algo que según Jürgen Klopp, está de más.

“No sé si alguna vez me lo han hecho. Quizás hace mucho tiempo en Alemania. Es una tradición inglesa, de la Premier. Es un bonito gesto, pero no lo necesitaríamos”, aseguró en conferencia.

El adiestrador del Liverpool, aprovechó la oportunidad para llenar de elogios a su colega Guardiola.

“Es un tipo excepcional. Me gusta la familia y le respeto mucho. No tenemos mucho contacto durante la temporada. Es un competidor, quiere ganar y lo acepta cuando pierde. Tuve que aprender más a menudo que él”, afirmó.

Para terminar, Klopp se refirió a lo que espera del encuentro ante los Ciudadanos.

“Será un partido intenso. Les he visto jugando tres veces. Como lo hace el City. Dominando de forma masiva, haciendo grande el campo, usando la dirección, los espacios pequeños. Es fútbol. No puedes defender si no juegas con intensidad. Esto aclara qué tipo de partido será”.