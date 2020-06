Pep Guardiola se rinde a los pies de Liverpool: “Felicidades a todos por ganar la Premier League, bien merecido”

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, felicitó a Liverpool por consagrarse campeón de la Premier League, tras la derrota que sufrieron a manos de Chelsea.

En ese sentido, a través de sus redes sociales publicó que “congrats to all Liverpool players and staff on winning the premier league Well-deserved (felicidades a todos los jugadores y al personal de Liverpool por ganar la Premier League, bien merecido)”.

Pero eso no fue todo, porque en la conferencia de prensa post partido mencionó que “tenemos que ser más consistentes. Hace dos temporadas le sacamos 25 puntos al Liverpool y a la temporada siguiente se recuperaron. Ahora nos tenemos que recuperar nosotros”, expresó.

Guardiola dirigiendo en el partido entre Chelsea y Manchester City. (FOTO: Getty Images)

“Podemos ver que de las últimas diez competiciones que hemos jugado hemos ganado ocho, pero no puedes ganar todo el tiempo. Tenemos que mirarlo con perspectiva, ser humildes y ver que no podemos ganar todo el tiempo. Tenemos que aprender para que esto no vuelva a pasar”, sentenció.

Recordemos que Manchester City aún puede festejar esta temporada, pues tiene la primera opción para avanzar a cuartos de final de Champions League, además que aún está vivo en la FA Cup.