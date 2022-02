Los jugadores brasileños que militan en Ucrania viven momentos de pánico luego del anuncio de la invasión de tropas militares de Rusia la madrugada de este jueves, por lo que encerrados en un hotel claman por ayuda para salir del país.

Junior Moraes, futbolista del Shakhtar Donetsk de la Liga Premier de ucraniana, lanzó un crudo llamado de auxilio a través de sus redes sociales, explicando que él, sus compatriotas y sus respectivas familias necesitan de la intervención de las autoridades brasileñas.

"La situación es muy grave para todos nuestros amigos y familiares. Estamos atrapados en Kiev y esperando una solución", comenzó escribiendo.

Moraes, quien llegó al Shakhtar en 2018 y cuenta con nacionalidad ucraniana clamó por auxilio asegurando que "estamos encerrados en un hotel. Recen por nosotros".

En tanto, la esposa de uno de los jugadores de Dinamo Kiev escribió que “realmente nos sentimos abandonados, porque no sabemos qué hacer. Las noticias no nos llegan, excepto a los de Brasil (…). Salimos con una prenda y no sabemos cómo vamos”.

Además, y dando cuenta de la gravedad de la situación, el periodista Arthur Quezada difundió en sus redes sociales el video del grupo de jugadores de Shakhtar Donetsk y Dinamo Kiev pidiendo ayuda, agregando un audio de Moraes y contando preocupantes detalles.

"Los jugadores brasileños de Shakhtar y Dynamo se reúnen con sus familias en un hotel de Kiev. Acaban de grabar este video pidiendo ayuda a las autoridades brasileñas para salir del país", publicó.

Quezada explicó que Júnior Moraes envió un audio pidiendo auxilio. "La situación es desesperada. Les pido que divulguen este video para que llegue al Gobierno. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania”.

Vale recordar que el conflicto entre Rusia y Ucrania data del lejano 2014, cuando los rusos tomaron el control del territorio de Crimea y apoyaron a las fuerzas separatistas prorrusas en las regiones de Donetsk y Luhansk.

La madrugada de este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar especial en el este de Ucrania y pidió a los soldados ucranianos que depongan las armas de inmediato y desatando los temores de una guerra.