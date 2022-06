El domingo pasado la selección de Noruega derrotó por 2-1 a Suecia en el Friends Arena de Solna por la segunda fecha del Grupo B4 de la UEFA Nations League.

En aquel encuentro Erling Haaland marcó dos goles y en uno de ellos festejó mirando a la cara del defensa sueco Alexander Milosevic, lo que fue advertido por la prensa local.

Al ser consultado por esa celebración, el nuevo delantero del Manchester City contestó: “Primero me llamó prostituta y puedo decir con seguridad que no lo soy. En segundo lugar, me dijo que me iba a romper las piernas y al minuto y medio marqué. Eso estuvo bien”.

Pero el mismo Milosevic se defendió en una entrevista posterior: “Yo nunca hubiera dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco".

"Entonces no sé cómo debemos comunicarnos. No hablo inglés en el campo, por lo que es especial que diga cosas que yo no he dicho”, añadió.

Pues ahora su compañero, Ludwig Augustinsson, jugador del Sevilla, también salió a criticar a Erling Haaland, tildándolo de inmaduro por ventilar lo que se dicen los jugadores en la cancha.

"He estado en España y Alemania y allí se dicen muchas cosas serias. Eso es algo con lo que hay que lidiar y no decir en los medios. Hay que aprender eso", comentó.

"Fue un poco inmaduro, porque eso puede molestar. Pero hay una sensación de derbi entre Suecia y Noruega y esas cosas pueden pasar", finalizó.

Noruega y Suecia se volverán a ver las caras en un clásico escandinavo este domingo, cuando se enfrenten en Oslo por la cuarta jornada de la UEFA Nations League.