Jugador del Sevilla a su técnico: "Nunca he corrido, tampoco voy a correr ahora"

El técnico que llegó a reemplazar a Jorge Sampaoli en el Sevilla, José Luis Mendilibar sumó su primera polémica en el banco andaluz con unas declaraciones que no cayeron bien en uno de sus jugadores.

El estratega dijo hace unos días que el delantero español, Suso, debería "correr más" para jugar por la banda derecha.

Lo cierto es que justo después de estas palabras Suso hizo una gran jugada para asistir a Rafa Mir en la victoria frente al Villarreal por la Liga española.

Tras esta reivindicación, Suso sorprendió al reconocer que él nunca ha corrido en la cancha y tampoco lo va a hacer ahora, aunque Mendilibar se lo solicite.

"No me gustó lo que dijo Mendilibar pero hablé con él y está todo aclarado. Lo dijo para motivar. Es un muy buen hombre y está trabajando bien", señaló.

"Dijo que si quería jugar por la derecha tenía que correr más. Hablamos y le dije que no me gustó porque, sinceramente, si te digo la verdad, yo nunca he corrido. Tampoco voy a correr ahora. Yo corro con la pelota", añadió.

"No puedo correr lo mismo que Fernando. Cada uno tiene sus características y sus condiciones y cada uno hace lo que hace dentro del campo", finalizó.

Con la llegada de Mendilibar, el Sevilla ha mejorado notablemente y ha escapado de la zona de descenso, ubicándose en el 11° lugar en la tabla de posiciones.

Asimismo, eliminó al Manchester United de la Europa League y ya está en semifinales, donde se encontrará con la Juventus.