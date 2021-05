Chaco Insaurralde es amenazado fuertemente por policía brasileña en el aeropuerto de Salvador

Complicada situación vive Independiente de Argentina en Brasil, hasta donde viajó para jugar la Copa Sudamericana ante Bahía. Eso debido a que se encuentran varados en el aeropuerto de Salvador, pues siete jugadores y el segundo entrenador, Pedro Monzón, arrojaron positivo por Covid-19.

Ese hecho desató la molestia de los jugadores del equipo, que arrojaron positivo pues se contagiaron de coronavirus hace algún tiempo y hoy ya no están contagiando.

Entre esos integrantes del plantel se encuentra el ex defensor de Colo Colo Juan Manuel Insaurralde, quien fue uno de los más ofuscados con la situación que han tenido que vivir.

Por lo mismo, según informó TyC Sports en su programa Súper Fútbol, el tema se tornó más complejo de lo esperado por los agravios del jugador hacia la policía brasileña. Esto desencadenó que amenazaran con un arma al Chaco, antes de que lo dejaran aislado junto a su compañero Adrián Arregui. A ambos le quitaron sus teléfonos celulares y quedaron incomunicados, aunque finalmente los liberaron para que volvieran a Argentina.

Jugadores de Independiente quedaron varados en el aeropuerto de Salvador de Bahía, lo que desató su ira. Foto: Independiente.

En el programa señalado, el ex defensor de la U Cristian Traverso comentó que "estas cosas alteran mucho, están tirados en el piso, sin agua, no sabes lo que va a pasar. No sabes si te van a deportar. Es una situación fuerte, pues además hay un partido de por medio".

El encuentro entre ambos elencos se disputará este martes a pesar de que la Conmebo había decidido suspenderlo para mañana en primera instancia.