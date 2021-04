Juan Cala se defiende de acusaciones de racismo, afirma que es un circo: "No te creemos", responde Valencia

En el partido entre Cádiz y Valencia en la más reciente jornada de La Liga de España se generó una de las polémicas más fuertes de la temporada con el enfrentamiento entre Mouctar Diakhaby y Juan Cala, en el que este último fue acusado de proferirle insultos racistas al jugador del conjunto ché.

Tras dos días de silencio, el defensor español salió al paso de las acusaciones. "De lo que sucede a lo que luego pasa, es todo un circo. Hay dos opciones. O Diakhaby se lo ha inventado o lo ha entendido mal. El resto es un circo", indicó en una rueda de prensa convocada para explicar los eventos.

Cala pidió disculpas por lo que el siente son falsas acusaciones. "Me encantaría que alguien lo hiciera, pero lo dudo. Desde el domingo está mi abogado recopilando los datos para comenzar acciones legales. Pero he recibido mensajes de todos sitios mucho apoyo porque he sido ahora mismo objeto de un linchamiento", apuntó.

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

Los de Mestalla contestaron con contundencia al zaguero: "No te creemos". "Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. Valencia" cree totalmente en su futbolista y le reitera su pleno apoyo. Tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa de este martes, día 6 de abril, el Club, su presidente Anil Murthy y su jugador Mouctar Diakhaby mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol".

Diakhaby, por su parte, también habló por redes sociales explicando qué fue lo que sucedió. "Un jugador me insulta y las palabras son 'negro de mierda', eso es intolerable. Todos han visto mis reacciones y eso no puede pasar en la vida normal y en el fútbol que es un deporte de respeto", apuntó el francés.