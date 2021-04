José Mourinho se enoja y le contesta duramente a Paul Pogba: "Me importa un bledo lo que diga"

No hay paz para José Mourinho, porque aparte de los cuestionamientos por los malos resultados del Tottenham, se suma un nuevo conflicto: una pelea de grueso calibre con su ex dirigido, Paul Pogba.

Resulta que el francés aseguró que Ole Gunnar Solskjaer nunca iría en contra de los jugadores como el portugués y que no los dejaría de lado como si no existieran.

Estos dichos llegaron rápidamente a los oídos de Mou que en conferencia de prensa contestó la afrenta con evidente enojo asegurando que no le importaban Pogba, ni sus dichos.

Mourinho y Pogba en la época que se querían (Getty Images)

“Me importa un bledo lo que diga Pogba”, aseguró en forma tajante y dando a entender que no le daría más vueltas al asunto.

Pogba declaró este viernes que "una vez tuve una gran relación con Mou, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sé lo que pasó pero se acabó. Eso es lo extraño que tuve con él y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé“.

Pero al parecer Mou no quiere nada con el francés y prefirió darle otra vez a Solskjaer por su comentario sobre Son.

“Déjame decirte algo. Estoy muy, muy sorprendido de que después de los comentarios que Ole hizo sobre Son no me preguntes al respecto. Solo quiero decir que Son tiene mucha suerte de que su padre sea mejor persona que Ole, porque creo que un padre, yo soy un padre, siempre tiene que alimentar a tus hijos, no importa lo que hagan”, cerró.