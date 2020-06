José Mourinho defiende a Dele Alli tras broma sobre el coronavirus y critica su sanción: "No me gustan esta clase de contradicciones"

Hace exactamente una semana el centrocampista del Tottenham, Dele Alli, fue sancionado con un partido de suspensión y 50.000 libras por un polémico video relacionado al coronavirus que subió a internet en febrero. José Mourinho, entrenador de los Spurs, salió en su defensa asegurando que el castigo era "contradictorio".

"No quiero decir mucho más, pero no creo que merezca una prohibición de un partido en comparación con comportamientos incorrectos en dimensiones mucho más grandes que ocurrieron durante este período sin ninguna consecuencia", reveló el portugués a Mirror .

Mourinho incluso usó su propio ejemplo, recordando cuando recibió una advertencia del club por una fotografía que lo mostraba entrenando sin respetar del todo las medidas sanitarias:

“Mucha gente cometió errores durante este período de bloqueo. Soy uno de los ejemplos", dijo Mou, agregando: "mucha gente en el fútbol e incluso fuera del fútbol, cometieron muchos errores. No me gustan este tipo de contradicciones".

El estratega de los Spurs cree que la FA se ensañó con Dele Alli por culpa de un video que, cuando fue grabado, nadie sabía aún el alcance del brote viral, por lo que cree que el castigo es contradictorio.

"Siento que es para todos o no es para nadie y siento que es bastante injusto para un niño que cometió un error y se disculpó por ello, realmente no estoy de acuerdo con eso", dijo el portugués.

Pese a su enojo contra la entidad rectora del fútbol inglés, José Mourinho aseguró que acatarán la determinación de la FA, aunque sienta gran decepción por no ver jugar al mediocampista inglés

“Lamento muchísimo que no esté jugando. Es un jugador que trabaja tan duro durante todo este período y está realmente frustrado de no poder jugar el primer partido", aseguró y agregó: "pero, por supuesto, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es no respetar. Y respeto las decisiones".