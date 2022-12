Uruguay tuvo una muy amarga despedida en el Mundial de Qatar 2022. A pesar de ganarle 2-0 a Ghana en la última fecha de la fase de grupos, la victoria de Corea del Sur a Portugal por 2-1 los condenó a tener que marcar otro gol si querían quedarse con el segundo puesto del Grupo H. Y cuando tenían una oportunidad de oro quedó la grande.

Los charrúas reclamaron con todo un supuesto penal sobre Edinson Cavani, el que finalmente no fue cobrado y el marcador se mantuvo igual hasta el pitazo final. Con eso la Celeste quedó eliminada de la Copa del Mundo de la FIFA en la primera parte del torneo, una situación poco común dentro de su historia futbolística y que desató las emociones más crudas de los uruguayos, entre los que destacó la feroz salida de cadena que tuvo José María Giménez.

Una llamada para pedir disculpas

Cuando se marcó el final del compromiso, los pupilos de Diego Alonso se fueron con todo en contra de los réferis, pero el central del Atlético de Madrid fue uno de los más exaltados. Es más, insultó muy gravemente a los árbitros y hasta agredió a un oficial FIFA que cumplía con sus labores en el Estadio Al Janoub.

Esto ha despertado una ola de reacciones, y tanto Giménez como Cavani aparecieron en el radar de los que serán sancionados tras la tremenda polémica. Por eso, ahora revelaron que el zaguero que ve acción en La Liga de España llamó al agredido para pedirle perdón por todo lo sucedido.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, conversó con Teledoce en su país y dio a conocer que Giménez se contactó con el afectado por teléfono para pedir perdón. "Le pidió disculpas, le dijo que no tuvo ninguna intención de agredirlo, de lastimarlo. Que no quería de ninguna manera afectarlo. Realmente marcó su arrepentimiento, lo que marca el nivel moral de Josema", detalló.

Con respecto a la posibilidad de tener más sanciones para las futbolistas charrúas, Alonso detalla para cerrar que "hay un elenco de sanciones que no son muy claras, se habla de 15 partidos en un caso, otros dicen otra cosa. No podemos decir nada, esto está en manos del letrado de la delegación, aún no se sabe nada".

