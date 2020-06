José Bizama alucina con la vuelta de la MLS en Disney: "Estaremos en hoteles cinco estrellas"

Si hablamos de nivel de organización en Estados Unidos, debe ser uno de los mejores. Es por eso que, pese a la pandemia, el fútbol volverá sí o sí al país norteamericano, pero en un formato distinto.

La MLS organizó un mundial con todos los clubes que militan en las distintas zonas, oeste y este. Todo se concentrará en un lugar: Disney, Orlando.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, José Bizama, actual jugador del Houston Dynamo, reveló lo ansioso que está para poder jugar y viajar a la tierra de Mickey Mouse.

"Todos teníamos ganas de jugar, aunque yo soy el que tiene más gana porque tuve que pasar por una fractura de tobillo. La pandemia me sirvió para recuperarme. Tengo muchas ganas de jugar también y qué mejor que sea en Disney. Ayer en la noche recibimos un correo de la MLS con todos los detalles, del complejo, de todo. Es maravilloso, es un sueño para todos estar en ese complejo de Disney y con hoteles cinco estrellas solo para nosotros", expresó.

José Bizama en el Houston Dynamo

Además agregó que, "vamos a disponer de todo lo que hay ahí, las piscinas, canchas, todo estará a disposición de nosotros. Para nosotros es maravilloso y mejor aún que sea en Orlando", expresó.

El lateral chileno se tendrá que separar de su pequeña hija de cinco años, quien aún no conoce Disney. "No sé si Disney estará abierto, pero si está la posibilidad hay que aprovechar. Mi hija todavía no sabe que voy a Disney, pero ella siempre me dice que la lleve, pero espero hacerlo algún día", detalló.

Los grupos de este mundial de la MLS

José Bizama también contó cómo será este formato de la MLS. "Esta MLS será un mes y medio aproximadamente, será como una especie de mundial, hay 20 equipos en cinco grupos de cuatro y un grupo con seis equipos. Ahí se juega una fase de grupo y los que siguen avanzando se quedan, los que no, parten a su ciudad", aclaró.

También especificó que, "en el complejo hay bastantes canchas. Hay algunas que solo están para entrenar y otras cuatro donde serán los partidos. Nuestro partidos serán tipo 19 horas e irán transmitidos por ESPN, ya que las canchas son de ESPN, ellos tendrán la exclusividad del torneo. Nosotros vamos a llegar el 5 de julio a Orlando y nuestro debut es el 13 de julio a las 19 horas contra Los Ángeles FC", sentenció.