El Olympique Marsella de Jorge Sampaoli despertó del sueño y lamenta la eliminación en semifinales de la Conference League. El equipo galo empató sin goles en la revancha contra Feyenoord y la derrota por 3-2 de la ida le da el paso a la definición por el título a los neerlandeses.

“Al principio el partido nos fue favorable hasta la lesión de Payet. En el segundo tiempo intentamos pasar por los costados, tuvimos densidad en ataque, pero poca precisión en el área contraria. Quiero recalcar que el equipo lo dio todo sin rendirse”, dijo Sampaoli tras el duelo.

El ex DT de la U y la selección chilena agregó que “habría un poco de decepción si no hubiésemos dejado todo. Hay bronca por no ganar un partido que merecimos y porque hicimos todo lo que pudimos y no conseguimos el objetivo de meternos en la final. Ahora tenemos que pensar en el domingo y recuperarnos rápido para volver a jugar”.

Respecto a la falta de gol, Sampaoli reconoció que “en las dos competencias europeas nos faltó contundencia respecto al dominio que tuvimos sobre los rivales”.

Con PSG (79 unidades) campeón de la Ligue 1 el Olympique Marsella marcha segundo con 65 puntos, seguido de Rennes (62) y Mónaco (62) en lucha por arrebatarle el puesto directo a la Champions League.

Restando tres fechas para el final de la temporada en Francia, el Marsella de Jorge Sampaoli debe visitar al Lorient y Rennes, para cerrar como locales frente al Estrasburgo.