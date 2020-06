Jorge Sampaoli margina al ecuatoriano que contrajo covid-19 por hacer una fiesta

El caso de Juan Cazares en Atlético Mineiro ha causado repercusión en Brasil. El ecuatoriano realizó una fiesta en medio de la pandemia por el covid-19, situación que trajo graves consecuencias.

En primera instancia el ex River Plate contrajo covid-19 en la misma fiesta, hecho que no cayó nada de bien en Atlético Mineiro, ni mucho menos en el ex campeón de América con Chile.

Según informó Globo Esporte, el Casildense marginó Juan Cazares y no lo tendrá considerado para la vuelta de los entrenamientos, ni mucho menos para cuando vuelva el fútbol.

Juan Cazares viene de varios actos de indisciplina en Brasil, incluso rompiendo la cuarentena para jugar a la pelota con unos amigos.

Lo más probable es que el destino del ecuatoriano esté lejos de Atlético Mineiro, ya que hace un tiempo le venían buscando una salida, incluso salió el rumor de un posible intercambio con Corinthians por Ángelo Araos.