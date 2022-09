El DT casildense expresó su molestia por lo vivido por Cristina Fernández de Kirchner, quien fue apuntada con un arma por un sujeto, que ya fue identificado como ciudadano brasileño y poco después, detenido. "No a los discursos de odio", imploró el ex entrenador de la Universidad de Chile.

Argentina quedó conmovida por el intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner luego de que un hombre la apuntara con un arma por la noche de este jueves 1 de septiembre en la entrada de su residencia. De hecho, ya hay un ciudadano brasileño, Fernando André Sabag Montiel, que fue detenido rápidamente por la policía sindicado como autor del hecho.

Por supuesto que lo vivido por la viuda de Néstor Kirchner, ex presidente trasandino, ha generado diversas reacciones desde todos lados. De hecho, el director técnico de la Universidad Católica, Ariel Holan, expresó palabras en defensa de Cristina.

A eso se sumó Jorge Sampaoli, quien por estos días es sindicado como candidato a reemplazar a Tite en la selección de Brasil luego del Mundial de Qatar 2022. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el entrenador casildense que condujo a la Universidad de Chile a ganar la Copa Sudamericana 2011 dejó una exigencia.

"No a los discursos de odio, siempre con la democracia. Lo que ocurrió con Cristina Fernández es inaceptable", escribió el calvo estratega sobre un fondo negro que acompañó con el hashtag #NuncaMás. De hecho, en repudio a lo acontecido, la fecha del fútbol argentino que iba a disputarse este viernes 2 de septiembre quedó suspendida, aunque los tres partidos fueron programados a raíz del feriado nacional que decretó el presidente trasandino, Alberto Fernández.

"Este hecho es el más grave que ha ocurrido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Un hombre apuntó y gatilló a su cabeza. Cristina permanece con vida porque por alguna razón todavía no confirmada, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Eso conmueve a todo el pueblo argentino. Este atentado merece el más enérgico repudio de la sociedad argentina porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar el discurso de la democracia y no darle lugar a los discursos del odio que engendran violencia", dijo el mandamás de Argentina.