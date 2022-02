Con 37 años, Jean Beausejour decidió colgar las botas en enero de este año, luego de su último paso por Coquimbo Unido, club con el que consiguió el ascenso la temporada pasada.

El mundialista chileno explicó por qué se retiró y recordó el período en el que estuvo en Universidad de Chile que no estuvo exento de polémicas.

"Este tipo de decisiones no son de un día para otro. La venía pensando hace rato. Tenía claro que no me quedaban más de dos años de carrera. Adelanto esta decisión porque el último año me terminó afectando la distancia con mi familia", señaló en La Tercera.

"Ya no era el tipo que hasta los 34 años se sentía muy bien. Uno va teniendo mermas, pero más que en el rendimiento, lo que cuesta es la semana. La recuperación no es la misma, los tiempos tampoco. Lo que me desgastaba era el post partido y eso también te afectaba mentalmente. En los partidos me sentía bien", añadió.

Sobre las críticas que recibió durante su período en Universidad de Chile, comentó: "Hay que separar a la crítica especializada del hincha medio termo, el hincha medio simio, que se va a guiar siempre por el resultado. Hay parámetros de medición de rendimiento que son muy palpables".

"Yo me mantuve siendo seleccionado desde mi vuelta a Chile, ininterrumpidamente, salvo en ese momento cuando deseo renunciar. E incluso renunciado después me vuelven a convocar. En la U jugué con todos los técnicos. Te puede gustar más o menos mi forma de jugar, pero los números están ahí. En lo colectivo no fue lo mejor", complementó.

Acerca de lo que le faltó hacer en el fútbol, indicó: "Me retiro tranquilo, pero no cumplí todo lo que quería. Me hubiese encantado madurar un poquito antes en el aspecto futbolístico. Siento que mi maduración fue a los 23 o 24 años. Si yo esa maduración la hubiese anticipado, seguramente mi carrera hubiese estado uno o dos escalones más arriba, más allá de que jugué en la Premier".

"Me hubiese encantado jugar un Mundial más, salir muchas más veces campeón con la U, ganar clásicos. Si tengo que hacer un balance de mi carrera estoy más que tranquilo por la dedicación. No tengo nada que reprocharme. Encaré la carrera desde lo más profesional, con situaciones en las que también la cagué, pero siempre fui demasiado dedicado", finalizó.