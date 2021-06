James Rodríguez quema todo y acusa a Reinaldo Rueda de faltarle el respeto por no llevarlo a Copa América: "Yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar"

La selección de Colombia se alista para un nuevo e importante desafío en Copa América, y aunque las expectativas de los cafetaleros son altas, este sábado por la tarde explotó una nueva polémica entre James Rodríguez y Reinaldo Rueda, situación que amenaza con desestabilizar al equipo en la previa del certamen.

El jueves pasado el otrora estratega de La Roja entregó la nómina de 28 jugadores que representarán a la escuadra colombiana en el certamen a disputarse en Brasil, dejando fuera al histórico James.

La no inclusión del futbolista del Everton de la Premier League llamó mucho la atención, ya que pese a estar volviendo de una lesión se presumía que estaba listo y en condiciones para disputar la Copa América, y se daba prácticamente por sentado que entraría en el listado definitivo.

Finalmente el DT cafetalero no lo agregó a la convocatoria, y hoy, dos días después de lo sucedido, James Rodríguez no se aguantó más y sacó la voz en un live de Instagram, criticando fuertemente a Reinaldo Rueda.

"Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Yo no estaba mal ahora. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto", dijo el 10.

Rodríguez agregó que "otra cosa es que él (Rueda) me diga 'Yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador'. Si eso es así, cierro el duelo y me voy".

"Yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugar la Copa América", explicó el jugador del Everton.

Jamés Rodríguez fue más allá y se refirió a las críticas acerca de su rendimiento actual, perdiendo la paciencia y lanzándose ofuscado contra sus detractores:

"Hay muchos que decían que yo no estaba bien. Les recuerdo a esos que me dicen que yo estaba mal: en los 80 partidos que jugué en la Selección habré jugado qué, cinco mal. ¿Y los otros 75 qué? Que dejen la huev..., con todo respeto", espetó.

Ahora, y con la polémica nuevamente instalada, Colombia deberá enfocarse en su debut en Copa América ante Ecuador en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá, este domingo 13 de junio a las 20:00 horas por la primera jornada del Grupo A del certamen.