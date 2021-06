No ir a la Copa América con Colombia golpea fuerte a James Rodríguez: Su pase se devalúa

La Copa América toma forma y las selecciones ya tienen sus plantillas confirmadas provocando sorpresas y críticas por todo el continente.

Una gran ausencia será la de James Rodríguez, el caudillo de la selección colombiana durante los últimos años y cuya actuación en el Mundial 2014 con el combinado cafetero le significó llegar al poderoso Real Madrid.

Reinaldo Rueda prescindió del jugador del Everton de Inglaterra para los duelos ante Perú y Argentina, y no contento con eso, tampoco lo incluyó en la lista de viajeros para ir a Brasil.

La nómina colombiana de Reinaldo Rueda sin James Rodríguez

No estar en la cita sudamericana ha tenido efectos negativos para James no sólo desde lo deportivo, también el costo de su pase ha mermado, y ya no vale lo mismo que antes

Según Transfermarkt, antes de la Copa América, el colombiano costaba 30 millones de euros, algo que cambió en las últimas horas ya que su pase se tasa en 28 millones de la moneda europea.

James está resignado y ahora disfrutará sus vacaciones para luego viajar a Estados Unidos con el Everton para realizar la pretemporada y jugar la Florida Cup 2021.