Jaime García no se achica ante Flamengo: "No le tengo miedo a jugar en el Maracaná"

Jaime García y Ñublense ya están en Río de Jainero para un histórico desafío. Por la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, el elenco chillanejo visitará el mítico Maracaná para enfrentar nada más y nada menos que al vigente campeón continental: Flamengo.

En la previa del partido, a disputarse este miércoles a las 20:30 horas, Kenotrotamundos y RedGol dialogaron con el técnico de los Diablos Rojos, quien catalogó este momento como un sueño y afirmó que no tiene susto de cara a enfrentarse a un repleto Maracaná.

"Uno lo sueña, lo vive, lo piensa. Se fue dando con el trabajo, con el caminar, con ir arreglando situaciones en de mi vida y mi madurez personal. Estar acá con mi hijo y mi mamá, que con 83 años pescó un avión con mi sobrino y se vino, hace que todo el esfuerzo valga la pena", partió.

"Estoy pasando los cuatro años más felices de mi vida profesional, me gustaría seguir por mucho tiempo más. Ahora nos ha costado un poco retomar, pero es cosa del fútbol. En cuatro años una caída es normal, tengo que saber levantarme y qué bueno que me pase", continuó.

Sobre el Mengao, García aseguró que "las realidades son sumamente distintas, pero en los 90 minutos yo debo hacerlo distinto para mis jugadores, hacerlos creer que podemos sacar un buen resultado, independiente del rival. Yo me preocupo más de lo negativo mío que lo positivo de ellos".

En la banca rival estará Jorge Sampaoli, quien asumió este fin de semana. "Él tiene una trayectoria, llegó a un club grande, pero no creo que vaya a cambiar en tres días. Ya lo conocen a lo mejor como él siente el fútbol, pero no sé si el va a cambiar en tan poco tiempo", afirmó García.

"No me preocupo de los rivales, me preocupo más de lo que puedo corregir. Hay un respeto profesional, pero nada más que eso. Tengo respeto por lo que hizo en Chile, pero en los 90 minutos veremos cómo resolvemos las cosas de parte de él y parte mía", agregó.

Sí se mantiene atento a Arturo Vidal. "Uno lo viene siguiendo de hace años, me encanta su forma de ser, todos tenemos nuestros errores y virtudes. Tenemos mucho que ganar y poco que perder, queremos competir aparte de decir que queremos pasarlo bien, porque bien la puedo pasar en cualquier lado".

"Juguemos, enfrentémoslo, veamos dónde podemos llegar como grupo. Les traspaso que jueguen con tranquilidad y felicidad, no siempre se va a jugar con un estadio lleno y menos en el Maracaná. Hay que salir a jugar como siempre, de manera agresiva y con personalidad. No temo en jugar en el Maracaná", cerró.