Iván Morales no la pasa nada de bien en México y en la reciente victoria del Cruz Azul volvió a protagonizar una polémica. A pesar de que los Cementeros ganaron, una actitud del delantero chileno con los hinchas molestó al experimentado arquero mexicano y lo recriminó duramente. Tuvieron que ser separados para que la situación no pasara a mayores.

¡Casi se van a los combos! Iván Morales no se aleja de las polémicas y pelea con Jesús Corona tras triunfo del Cruz Azul

Cruz Azul disputó este jueves 15 de septiembre la fecha 16 del Torneo de Apertura de la Liga MX y recibió al León, que tenía a Byron Castillo entre sus alternativas, y sacó una victoria de 2-1. Duelo donde Iván Morales fue protagonista, pero lamentablemente tras el pitazo final.

El delantero chileno de 23 años ni siquiera fue considerado por el técnico Raúl Gutiérrez para ingresar a la cancha y se quedó sentado en el banco, pero una vez que el partido llegó a su fin se robó todas las miradas tras protagonizar una dura discusión con su compañero Jesús Corona.

Tras el triunfo, el capitán del equipo reunió a todos los jugadores cementeros para darle las gracias a los hinchas por su apoyo en el partido, pero el oriundo de Longaví, que ha tenido varias controversias con los fanáticos aztecas el último tiempo, no hizo caso y pasó de largo.

Eso llevó al experimentado guardameta mexicano, que ganó la medalla de oro con México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tras vencer 2-1 a Brasil, a llamarle la atención al formado en Colo Colo, y ahí quedó la grande, e incluso tuvieron que ser separados para no agredirse.

A Jesús Corona no le gustó para nada la actitud de Iván Morales, que no quiso despedirse de los hinchas de Cruz Azul, y el portero mexicano fue a buscar al chileno. Este respondió con un empujón, y tras eso alcanzó a intervenir un compañero para evitar que la situación pasara a mayores. Y si no los frenaban las intenciones de irse a los combos estaban.

Todo terminó en un rudo cruce de palabras mientras los compañeros intentaban calmar todo, y tras unos minutos bastante tensos finalemente cruzaron la cancha y lograron entrar en zona de camarines, donde hasta ahora se desconoce si la pelea siguió o si ambos recibieron un reto del DT.

Lo cierto es que Iván Morales no se aleja de las polémicas en México, y a las críticas por su estado físico y hasta peleas con los hinchas no ayudan en mucho a que esta situación se detenga.