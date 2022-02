El ex Colo Colo, Iván Morales , estuo en la mira luego que se diera a conocer que estaba entrenando con la Sub 20. El propio jugador descartó la situación y el Cruz Azul lo incluyó entre los citados para la Liga de Campeones de la Concacaf .

Iván Morales lleva apenas un par de semanas en la Liga MX y este jueves ya estuvo en el medio de la polémica. De acuerdo a información desde México, el delantero había sufrido con la adaptación y en el Cruz Azul habían tomado una dura decisión.

Según lo señalado por sitio El Futbolero, el ex Colo Colo estaba cortado por el técnico Juan Reynoso. Esto debido a que no supuestamente no se ha acostumbrado a la altura y está fuera de forma, lo que lo llevó a entrenarse con la Sub 20.

La información fue replicada por diversos medios chilenos, pero nada de cierto había en ello. O por lo menos así lo dejó claro el propio Iván Morales, quien durante horas de esta tarde respondió a los cuestionamientos con fuerza.

El delantero no se escondió y aprovechó una publicación en un medio de nuestro país en Instagram para asegurar que nada de lo que se estaba diciendo era real. "¡Cómo les gusta inventar! ¿No tienen a otro por ahí?", fueron las palabras del artillero, con las que aclaró su situación. Aunque no sería lo único.

Iván Morales citado para la Concachampions

La noche de este jueves, desde las 22:30 horas, el Cruz Azul salta a la cancha para buscar el paso a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. La Máquina Cementera se mide en México ante el Forge FC intentando asegurar el boleto a la próxima fase.

Para este encuentro, Iván Morales entró en la convocatoria de Juan Reynoso y será una de las opciones en el ataque. Un hecho que, a las ya conocidas palabras del jugador, llega a aclarar que el delantero no está cortado y hasta es considerado para pelear en el plano internacional.

El Cruz Azul sacó una ventaja por la cuenta mínima en la ida gracias al gol de Rómulo Otero. Hoy se espera que el ex Colo Colo pueda sumar minutos y así dejar atrás cualquier rumor mala leche que se esté lanzando en México.