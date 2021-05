Italia vs San Marino | Fecha, horario, cuándo y en qué canal ver en vivo a la Azzurri en un amistoso internacional

Junio será un mes de selecciones, y en Europa ya se palpita la Euro 2020. Italia quiere llegar de la mejor manera al torneo internacional y quieren aprovechar la instancia ya que han estado en deuda en este tipo de competencias. En esta partido llamaron a casi todas sus figuras y reciben a San Marino en un amistoso.

La última vez que Italia levantó el trofeo de la Euro fue en el 1968, cuando también eran locales. Desde esa instancia su mejor resultado ha sido el subcampeonato, que lograron en el 200 y el 2012.

Situación similar es la que han vivido en Copas del Mundo. Desde que salieron campeones el 2006, no han superado la fase de grupos. En Rusia 2018 no clasificaron, por lo que hay presión para los hombres de Roberto Mancini de hacer un buen torneo y porqué no, ganar el título.

El adiestrador italiano cuenta con varias de sus figuras para este choque ante San Marino. Ciro Immobile, Marco Veratti, Lorenzo Insigne y Giorgio Chiellini lideran a una selección que tiene varias caras nuevas. Hay dos jugadores en esta nómina que no han debutado todavía. El delantero Giacomo Raspadori y el defensa Gian Marco Ferrari, ambos del Sassuolo, buscan su debut.

Día y hora: ¿cuándo juega Italia vs San Marino en un amistoso internacional?

Italia vs San Marino será este viernes 28 de mayo a las 14:45 horas.

La selección italiana tiene una deuda pendiente con sus hinchas y ellos lo saben, deben ir por el título en la Euro. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Italia vs San Marino?

El partido será transmitido por DirecTV:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿dónde ver el partido EN VIVO y por STREAMING?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales puedes hacerlo en DirecTV GO.