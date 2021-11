El delantero de 30 años debutó con Pep Guardiola en un partido por la Copa del Rey y ahora se encuentra sin equipo a la espera de una nueva oportunidad en el fútbol. Una vez Thiago Alcántara confesó que Assulin "era jugador más talentoso que he visto en La Masia".

Gai Assulin se encuentra sin club tras su paso po AC La Crema, equipo de la Serie D del fútbol italiano y decimotercer destino desde que dejara la filial del Barcelona en 2010. Estuvo en La Masía con Pep Guardiola generando una increíble expectación e inmediatamente apareció la comparación con el astro argentino.

El 2009 Guardiola lo hizo debutar con el primer equipo en la Copa del Rey. Su parecido en la forma de jugar con la Pulga y su gran calidad para pasarse rivales le otorgaron el apodo del "Messi israelí" algo que con el paso del tiempo le ha traído más inconvenientes que beneficios al jugador.

Ya que, tras no convencer en el equipo azulgrana, comenzó su deámbulo por diversos clubes en el Viejo Continente. En octubre de 2010 quedó libre y acabó en la reserva del Manchester City, para luego pasar por 11 equipos con un tour por España en el Racing, el Granada, el Hércules, el Mallorca y Sabadell.

Ahora, con 30 años, está sin equipo, después de que julio terminara su experiencia en el fútbol italiano. "A veces no es bueno que te lo tomes a la tremenda, ya que la expectativa es que vayas al campo y hagas lo mismo que Messi todo el tiempo", reveló Assulin en una entrevista con The Guardian.

Incluso, alguna vez Thiago Alcantara reveló que Assulin era extraordinario. "Es el jugador más talentoso que he visto en La Masia". Sin embargo, la historia del Messi israelí es algo diferente, ya que no se sabe bien cual fue el motivo que lo llevó a no triunfar en el fútbol de élite.

"Cualquiera que fuera el club al que llegaba, me comparaban con Messi, por lo que pensaban que iba a marcar 50 goles al año", explicó el artillero de 30 años que está sin equipo a la espera de una nueva oportunidad. A pesar de todo, el futbolista destacó que su apodo tuvo algo bueno en su carrera. "Ahora lo veo algo positivo, que se me haya comparado con el mejor de la historia...pocos jugadores lo pueden decir", aseguró.