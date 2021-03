Inter de Milán vs Torino | Fecha, hora y canal para ver en vivo los lombardos de Alexis y Vidal por la fecha 27 de la Serie A

A falta de 12 fechas, los lombardos se ilusionan con el primer scudetto desde el 2010. Son los principales candidatos al título pero no pueden dejar de apretar el acelerador. En la próxima jornada visitan a un Torino que lucha en la parte baja de la tabla.

Ya son siete victorias al hilo para el equipo dirigido por Antonio Conte, racha que no solo los tiene en el primer lugar de la Serie A, también con una ventaja que sigue aumentando con sus rivales, el AC Milan. Con 62 unidades el equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal está en modo crucero hacia el título, pero un paso en falso y comienzan los nervios.

El Milan los sigue de cerca con 56 puntos. Pero el cuadro Rossonero ha mostrado irregularidad desde que cedió el liderato con una caída frente al Inter.

El rival de esta jornada es uno que sufre mucho. La temporada del Torino ha sido para el olvido, pero se pueden salvar. En este momento están en zona de descenso, pero no por mucho. Con 20 unidades solo tienen que acortar un diferencia de 2 con el Cagliari, que es su rival directo en la lucha por mantener la categoría en la Serie A. El Toro logró derrotar al Cagliari hace dos fechas, por lo que la salvación es posible.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Torino por Serie A?

Inter de Milán y Torino se enfrentan este domingo 14 de marzo a las 11:00 horas de Chile.

A pesar de no ser titulares indiscutidos, tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal han sido parte importante del plantel que puede romper una racha de 11 años sin ganar el scudetto. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Quién transmite en vivo y en qué canal ver a Inter de Milán vs Torino?

Inter de Milán vs Torino será transmitido en televisión en vivo por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver el partido en vivo y por streaming?

Si buscas un link para ver en vivo el duelo, puedes hacerlo en ESPN Play.