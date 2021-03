Inter de Milán vs Torino: Ver EN VIVO ONLINE y TV el duelo de los nerazzurros por Serie A

Este fin de semana viene cargado con grandes encuentros en el futbol internacional, una de las ligas que verá acción este domingo es la Serie A de Italia, donde el actual puntero del torneo, el Inter de Milán visitará el Olímpico de Turín para enfrentarse al Torino.

El equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal buscará seguir líder en comodidad del torneo italiano, el cuadro nerazzurro registra una racha de diez encuentros sin perder en liga y siete consecutivos registrando solo victorias, el último encuentro del Inter de Milán fue frente al Atalanta, duelo que concluyó con una victoria interista por la cuenta mínima.

Para este encuentro Arturo Vidal será baja por una operación en una de sus rodillas, mientras que Alexis Sánchez asoma como suplente, sin embargo, no se descarta un cambio de último minuto donde Maravilla tenga la oportunidad de partir desde los once titulares.

Torino llega a este encuentro complicado en la lucha por evitar el descenso, el cuadro de la ciudad de Turín está actualmente en la zona directa de descenso a solo tres puntos del último elenco que se estaría salvando, por lo que este encuentro será clave para ellos en la lucha por evitar la caída de categoría.

Al cierre de esta nota, el Inter de Milán es el exclusivo puntero con 62 puntos, mientras que el Torino está en el 18° lugar con 20 unidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Torino vs Inter de Milán por Serie A?

Torino vs Inter de Milán se enfrentan este domingo 14 de marzo a las 11:00 horas AM de Chile.

Inter venció por 4-2 al Torino en el duelo correspondiente a la primera rueda de la temporada 2020-21. (Getty)

Televisión: ¿Quién transmite en vivo y en qué canal ver a Torino vs Inter de Milán?

Torino vs Inter de Milán será transmitido en televisión en vivo por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver el partido de Torino vs Inter de Milán en vivo por streaming?

Si buscas un link para ver en vivo el duelo, puedes hacerlo en ESPN Play y en la app de pago Fanatiz.