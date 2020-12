Romelu Lukaku y momento del Inter: "Necesitas líderes en el campo como yo, como Arturo Vidal o Alexis Sánchez"

El Inter de Milán terminó el 2020 con una sensación de dulces y agraz. El conjunto lombardo finalizó la temporada en la Serie A como sublíder, pero lamentó una temprana eliminación en Champions League.

La situación no ha sido la mejor, pero el plantel neroazzurri es optimista de lo que puedan hacer. Así lo entiende Romelu Lukaku, quien en conversación con Sport Magazine analizó la difícil campaña que han tenido y su rol en el ataque.

"Soy consciente de la responsabilidad que tengo, así que no tengo derecho a bajar los brazos. Si bajo los brazos, inmediatamente tiene un impacto negativo en el grupo", aseguró el artillero belga.

Romelu Lukaku destacó el aporte de líderes de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el Inter. Foto: Getty Images

Pero fue ahí que Lukaku se refirió a los chilenos del Inter, a los que destacó por su liderazgo en la cancha. "Necesitas líderes en el campo como yo, como Arturo Vidal, Nicolo Barella o Alexis Sánchez. Solo con esa actitud se puede activar mentalmente un cambio como equipo y darle la vuelta a un partido".

El belga también se refirió a lo que han hecho junto a Lautaro Martínez en el ataque neroazzurri, donde han formado una dupla de temer. "Antes de llegar aquí, veía algunos partidos del Inter y, a veces, lo veía solo al frente. Inmediatamente sentí que podría hacer clic si nos apresuraban juntos. A veces es su día, otras es el mío. Si acepta eso, todo estará bien".

Como si fuera poco, Lukaku destacó que cuando salta a la cancha solo lo hace con una idea. "¡Para ganar! En Italia eso vale para todo. Hay una gran diferencia con el enfoque del fútbol en Inglaterra, así que me concentro en lo que me preguntan aquí. Tácticamente, dónde tengo que caminar y dónde tengo que pararme, no me puedo equivocar. Nunca".

Finalmente el delantero recordó la importancia de José Mourinho en su carrera. "Me enseñó a trabajar mejor con el colectivo, tanto para presionar como para posicionarme mejor en el campo. Mira lo que está haciendo con Harry Kane ahora".