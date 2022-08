Este martes el lateral español Nacho Monreal anunció su retiro del fútbol a la edad de 36 años tras su última experiencia en la Real Sociedad de la Liga española.

El ex jugador del Arsenal reconoce que los dolores en su rodilla le hicieron tomar la decisión, y que está tranquilo con la nueva vida que tendrá tras colgar las botas.

Junto a un video que publicó en redes sociales, señala: "36 años jugando a fútbol. 16 de ellos como profesional. Exprimiendo mi cuerpo al máximo, llevándolo a limites que nunca hubiera imaginado poder llegar".

"Mi rodilla me manda un mensaje, un mensaje alto y claro; ¡no doy para mas! ¿Me enfado con ella? ¡No! La escucho, la acepto y le doy las gracias por todo", añade.

"Se acaba una etapa. Empieza otra. Soy feliz. Y me siento bien. Repito. ¡Me siento bien! Y eso me da tranquilidad. La vida es un regalo y me gusta ser agradecido. Gracias Osasuna, RFEF, Málaga CF, Arsenal y Real Sociedad por dejar cruzarme en vuestros caminos. Menudos años mas buenos…", finaliza.

Nacho Monreal inició su carrera en el Osasuna, debutando el año 2006. Luego, pasó al Málaga donde estuvo dos temporadas antes de ser traspasado al Arsenal, equipo en el que tuvo sus mejores años como futbolista. Finalizó su carrera en la Real Sociedad.

La relación con Alexis Sánchez:

En Arsenal compartió con el seleccionado chileno, Alexis Sánchez, con quien tuvo una buena sociedad en la cancha, pero también fuera de ella.

En una ocasión, junto a Petr Cech, formaron una banda que se llamó Christmas SoundCech, que contó con la participación del tocopillano en el teclado. Esa vez un video del grupo fue publicado en redes sociales con la intención de captar donaciones para la fundación benéfica del Arsenal.

Monreal admiraba a Alexis, a tal punto de compararlo con Lebron James, estrella de la NBA. En 2017, señaló: "Es uno de los mejores jugadores de la Premier y tengo la oportunidad de entrenar con él todas las mañanas. Creo que Alexis Sánchez es el LeBron James de la Premier League”.

“Sé lo competitivo que es, una característica que comparte con el mismísimo King James, uno de los máximos exponentes del baloncesto mundial", añadió.