Rodrigo desmiente problemas con Marcelo Bielsa y aclara: "Amo el Leeds y respeto a mi entrenador"

Bastante revuelo generó la noticia de la supuesta incomodidad de Rodrigo Moreno con Marcelo Bielsa en el Leeds United. Según contó The Sun, el habría pedido su salida del club inglés por no captar el estilo de juego del ex DT de La Roja.

Ahora, el propio delantero español salió al paso de la noticia y desmintió cualquier problema con el entrenador argentino: "No soy un persona de comentar noticias, sin embargo en este caso me veo obligado a dejar claro que la noticias sobre mi voluntad de salir del Leeds o de una posible mala relacion con Bielsa son falsas. Lamento mucho que algunas personas intenten desinformar cuando su labor es justo la contraria".

En esa misma línea, Moreno reafirmó su compromiso con el club y con Bielsa: "Estoy feliz, concentrado y trabajando al máximo para ayudar junto a mis compañeros a que el club termine esta gran temporada de la mejor manera posible. Amo estar en el @leedsunited, respeto a mi entrenador y me identifico con este Club".

