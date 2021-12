Infantino y el Mundial cada dos años: "Su prestigio no depende de su frecuencia, si no se tendría que jugar cada 40 años"

La idea de un Mundial cada dos años viene dando vueltas hace rato y el principal precursor de esta idea es Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que está convencido en que será lo mejor para la actividad. Por lo mismo, el máximo organismo del fútbol presentó esta jornada un estudio de viabilidad sobre esta propuesta

A partir de enero se comenzará a analizar de manera minuciosa el estudio de 700 páginas sobre la viabilidad de cambiar el calendario de las Copas del Mundo, aunque aún no está clara la fecha en que habrá una respuesta.

"El Mundial cada dos años es simplemente uno de los elementos del estudio. Hablamos del futuro del fútbol, del impacto que queremos para el mundo del fútbol. No podemos decir al resto del mundo que está muy bien, que el fútbol es global. En algunos países, pueden tener el Mundial cada dos semanas porque tienen a los mejores jugadores, pero en otros países no pueden ver a los mejores jugadores en toda una vida", comentó Infantino.

Luego señaló que el fútbol debe ser más interesante para las nuevas generaciones. "Si no queremos perder a los jóvenes del fútbol, hay que ofrecerles posibilidades para emocionarlos. No hay nada como un Mundial cada dos años para esto. Se ha hecho una encuesta y la generación más joven quiere un Mundial con más frecuencia después de más de 100.000 votos", agregó.

Comentó además que jamás perderá interés el torneo. "El prestigio del Mundial es absoluto. No depende de su frecuencia. Si no, se tendría que jugar no cada cuatro, cada 40 años y sería diez veces más prestigioso. Un Mundial es prestigioso por la calidad que tiene y por el impacto global. Más de 4.000 millones de personas miran el Mundial y los estudios nos demuestran que no habría ningún problema", enfatizó

Finalmente, el dirigente ítalo-suizo indicó que "es un proyecto muy importante que ayudará a cerrar la brecha entre los que tienen y los que no. Todo el mundo se beneficiaría, los grandes, los pequeños, los ricos y lo pobres. Todos tendrían posibilidades adicionales de jugar y tendrían ingresos adicionales protegiendo a las ligas y pensando en los aficionados. Esto es lo que se ha presentado hoy".