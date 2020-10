Igor Lichnovsky y su particular explicación de su salida de Cruz Azul: “Yo agrado a Dios antes que a los hombres”

Hace unos días atrás se anunció sorpresivamente que Igor Lichnovsky dejaba el Cruz Azul de México para iniciar su nueva aventura futbolística en el Al Shabab Saudi FC de Arabia Saudita.

La decisión del defensor fue bien cuestionada por la parcialidad y la prensa mexicana, pues el jugador era uno de los titulares indiscutidos en el equipo cementero. Por lo mismo, fue el propio jugador chileno, quien a través de un video en sus redes sociales quiso explicar los motivos de su salida.

“Querida gente, en especial de Cruz Azul. He pausado mis redes sociales en estos días, porque merecen tener un mayor panorama de mi decisión, y aunque no la entiendan ni compartan. Acepto cada uno de sus sentimientos conmigo: de enojo, de rabia, sensación de traición y les explico el por qué”, parte mencionando.

El defensor está a punto de iniciar una nueva aventura futbolística. (FOTO: Getty)

“Cada vez que hablé en conferencias, en otras cosas de mi vida o en las fotos de mis redes dejé claro que soy un seguidor de Jesús antes que todo. No de la religión o del cristianismo ‘popular’, sino de la persona maravillosa que es Jesús o bien podría decir Isa (Jesús en árabe)”, agrega.

“Es él quien guía mi vida, mi familia, mi carrera. Como en alguna vez nos trajo a Cruz Azul, Ciudad de México, un lugar que nos dio muchísimo y ustedes ni pensaban en mí, pero Dios lo quiso así, llegamos acá. Y hoy tomó esta decisión, que no es fácil, porque soy feliz aquí, pero su palabra es muy clara: para aprenderla hay que pasar tiempo en ella. Por muchas circunstancias que ustedes no saben, pero hoy debo partir”, afirma.

“Yo no soy prisionero de este mundo o del sistema que mueve el fútbol, porque tengo mi propósito de vida muy claro. Para mí las personas son más importantes que cualquier cosa material, riqueza o éxito terrenal. Analizo mi vida y mis decisiones y he notado que la vida es como un viaje con distintas estaciones y paradas. Y en cada una de mis paradas procuro dejar desde un principio lindas huellas en las personas, porque nunca sé cuando me tocará partir”, complementa.

“Yo agrado a Dios antes que a los hombres, no puedo darles más detalles. Si alguien se va de una empresa es porque esta en algún momento no te valoró o algo hicieron mal para que te quieras ir”, mencionó.

“Siempre que hablé fue en un contexto determinado y este cada día va cambiando. Me alegra que en el contexto de hoy mis compañeros, el staff, el cuerpo técnico están muy bien y nada les afecta en el campo y el objetivo lo tienen claro. En cambio a mí, siempre he dado lo mejor, el máximo cuando jugaba y también cuando no me tocó y eso es ser profesional. Prueba de ella son todos los partidos que jugué y copas que ganamos”, señala.

“Si Jesús siendo quién fue lo injuriaron, lo escupieron por no hacer lo que la mayoría de la gente quería ¿quién soy yo para esperar algo diferente? A él no lo frenó nada, porque tenía su propósito de vida claro y yo también lo tengo. Seguiré buscando la aprobación de Dios y parto a otra estación”, sentenció.

De esta manera, Lichnovsky empieza a cerrar su época en Cruz Azul de México e inicia su nuevo camino futbolístico en Arabia Saudita, en donde ya anunció que esperar seguir ganando títulos.