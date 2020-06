Ídolo del Manchester United quiere agarrar a combos a De Gea: "En el descanso le daría puñetazos"

Las actuaciones de De Gea siguen perjudicando al Manchester United y ayer en el empate 1-1 contra el Tottenham, un ídolo de los Diablos Rojos se fue en contra del portero español.

Se trata de Roy Kaene, voz autorizada del conjunto inglés y actual comentarista deportivo. El jugador tiene 18 títulos con el Manchester United: ocho Premier League, cuatro FA Cupa, cinco Comunnity Shield, una Champions League y un mundial de clubes.

En la transmisión de ayer, el error de De Gea en el gol del Tottenham fue la gota que rebalsó el vaso y se fue en contra del español y sus compañeros.

Roy Keane y uno de sus encontrones en Manchester United

"He visto mucho fútbol y estoy aún en shock por el gol. Lo veo y exploto, no puedo creer a Shaw. Cabecear y correr hacia adelante. Me quedo pasmado con Maguire, un internacional inglés que haga eso...", expresó.

Para finalizar confesó que tiene ganas de agarrar a combos al seleccionado español. "Estoy harto del portero. Llegaría al descanso y le daría de puñetazos a ese tipo. Es una jugada normal para un meta cualquiera. Estoy atónito. Tienen que pasar cosas al descanso", sentenció.