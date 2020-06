Histórico de Manchester United: “De Gea es el portero más sobrevalorado que he visto en mucho, mucho tiempo”

Roy Keane, histórico jugador del Manchester United, no aguantó más y explotó en contra del arquero español David De Gea, quien tuvo responsabilidad en el gol del Tottenham que terminó en la paridad entre ambos elencos.

En ese sentido, el ahora comentarista deportivo de Sky Sports no se guardó nada y dijo que “De Gea es el portero más sobrevalorado que he visto en mucho, mucho tiempo. Me sorprende que haya encajado ese gol. Uno portero internacional normal lo habría salvado sin problemas, estoy desconcertado”.

Pero eso no es todo, porque agregó que “estoy sorprendido por ese gol. He visto mucho fútbol a lo largo de los años y estoy sorprendido por ese gol. Estoy viendo eso y estoy furioso”.

El portero español es el centro de las críticas por el empate de Man. United ante Tottenham. (FOTO: Getty Images)

Además, no conforme con sus dichos, mencionó que está “enfermo de muerte” el portero español y que lo “golpearía” si aún estuviese en los Diablos Rojos.

El próximo desafío de Manchester United será ante Sheffield Utd, por la fecha 31 de la Premier League, y que será clave para los Diablos Rojos si quieren seguir en puestos de clasificación a competiciones europeas.