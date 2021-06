Holanda vs Ucrania | Día, hora y dónde ver en vivo la Eurocopa 2021

Holanda y Ucrania chocarán en la primera fecha de la Eurocopa 2021, en un duelo válido por el grupo C, en donde a priori los Tulipanes son los candidatos a quedarse con los tres puntos, pero un histórico quiere amargarles la primavera.

Resulta que la Naranja Mecánica, disputa un torneo de mayor envergadura desde Brasil 2014, ya que posteriormente sufrió con el recambio generacional, cuando Van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, entre los grandes ilustres, fueron colgando los botines, dejando al equipo sin clasificarse ni a la Eurocopa 2016, ni al mundial de Rusia 2018.

Pero poco a poco, el bendito recambio comenzó a florecer y de la mano de Frankie de Jong, Matthijs de Ligt y Donny van de Beek, los dirigidos por Frank de Boer incluso se ilusionan con decir dar que hablar, y por qué no, aspirar a la corona europea. Claro que no contará con Virgil van Dijk, quien se rompió los ligamentos en octubre de 2020 y no alcanzó a recuperarse a tiempo.

Por su parte y pese al favoritismo holandés, Ucrania algo tiene que decir. Los dirigidos por el histórico Andriy Shevchenko se clasificaron invictos a la Eurocopa, incluso derrotando a la Portugal de Cristiano Ronaldo, así que experiencia en sorpresas ya tienen. Andriy Yarmolenko y Oleksandr Zinchenko aparecen entre los grandes nombres del otrora goleador del Milan, de cara al debut a disputarse en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. El encuentro es válido por el grupo C que también componen Macedonia del Norte y Austria.

Día y Hora: ¿Cuando juegan Holanda vs Ucrania?



Holanda y Ucrania juegan este domingo 13 de junio a las 15:00.

Televisión: ¿Dónde ver el Holanda vs Ucrania?



El partido entre Holanda y Ucrania podrá ser visto a través de DirecTV Sports y TNT Sports HD.

DIRECTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Holanda vs Ucrania?



Este encuentro de la Eurocopa podrá ser visto íntegramente por Estadio TNT Sports y DirecTV Go.