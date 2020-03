Histórico peruano Nolberto Solano se salta la cuarentena para ir a una fiesta y luego da una triste explicación

Al igual que en todo el mundo, en Perú se toman medidas drásticas para detener el avance del coronavirus, y una de ellas es el aislamiento social, situación que no respetó el ex jugador incaico Nolberto Solano.

El actual ayudante técnico de Ricardo Gareca en el seleccionado peruano fue detenido luego de participar en una fiesta, en la localidad de La Molina, en Lima. Es más, los efectivos policiales tuvieron que saltar la muralla de la casa donde se encontraban, debido a que no quisieron abrir las puertas para dar explicaciones.

Solano se fue detenido, junto a otro ex jugador del combinado de su país, Pablo Zegarra, y según sus palabras hubo una sobre reacción por el hecho.

"A veces uno no se puede defender. Cualquiera pensaría que Magaly (Medina) es dueña de la verdad. Estuve en la casa de una vecina. No fue una fiesta, no había mucha bulla. Nos invitaron para almorzar y estábamos departiendo", fue la primera declaración del ex volante.

"Sí, pero bueno, si vamos a analizar a todo el mundo (...) Estaban cinco a seis personas. Estaba con mis niños, estábamos departiendo. Entiendo de lo que se ha venido hablando, de toda la protección y estoy muy de acuerdo con las medidas que se han tomando, pero creo que lo están agrandando más de lo que es", agregó.

Pero la peor explicación vino al final: "No lo puede hacer (el juntarse), está mal. Los que no se pueden juntar son los que están infectados".

Para cerrar, Solano dijo que la cuarentena es una buena medida, pero "tampoco hay que llevarlo a un escenario tan exagerado".