Nolberto Solano cree que por ser peruano no puede trabajar con Ricardo Gareca en Chile: "Uno entiende"

La selección chilena vive una nueva etapa, porque tras el triste paso de Eduardo Berizzo como entrenador, el equipo nacional lo tomó el argentinoRicardo Gareca, quien tendrá su debut este viernes.

El Tigre viene a levantar a la Roja debido a sus malos resultados en las Eliminatorias, y para ello hizo un borrón y cuenta nueva, porque citó a varios elementos que no consideraba el Toto.

Gareca llegó a Chile gracias a sus grandes resultados como DT de Perú, donde su mano derecha era Nolberto Solano, quien ahora no es parte del staff técnico del combinado nacional.

La polémica declaración del Ñol

El Ñol conversó con Depor, donde habló del alejamiento que vivió con Gareca en los últimos meses y lanzó que no vino a trabajar al país posiblemente por su nacionalidad.

“Cuando me enteré lo de Chile, hablamos muy poco. Con Ricardo siempre nos hemos llamado para saludarnos por fiestas, siempre quedó una amistad y un inmenso agradecimiento. Del tema laboral, nada. Estuvimos cerca de ir a Baréin, cuando me quiso involucrar en el comando técnico. Y yo supongo que por obvias razones, te imaginas no sé si Perú aceptaría a algún chileno en el comando técnico, y si Chile aceptaría a un peruano ahí”, dijo con firmeza.

“Nunca hablamos de eso, pero uno entiende como son las cosas. Hubiese sido un compromiso difícil, uno quiere seguir en el fútbol, trabajando en un comando técnico, pero viene todo este morbo que después se arma con el fútbol y es complicado. Pero Ricardo no es nuestro enemigo, va a ser nuestro rival ahora y hay que tratar de bajarlo en la eliminatoria”, agregó.

Por ahora Nolberto Solano está sin trabajo, tuvo opciones de tomar el cargo de técnico en Sport Boys pero nunca llegó a acuerdo con la tienda del Callao.

