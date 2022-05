Está claro que en el mundo del fútbol nunca pueden estar todos contentos. Pero lo que le sucede a Jorge Sampaoli en el Olympique de Marsella, donde aparece cuestionado por los medios y los hinchas, es materia de estudio.

El entrenador casildense está segundo en la Ligue 1 a tres fechas del final y en puestos de clasificación a Champions League. Y además, este jueves, se jugará el paso a la final de la Conference League ante Feyenoord en el estadio Vélodrome, tras caer por 2-3 en Rotterdam.

Pero eso no les basta a los más exigentes. Y tampoco que, después de la derrota en casa ante Lyon (0-3) este domingo, el entrenador argentino se quejara amargamente del arbitraje y de una jugada polémica en la primera fracción, que antecedió el gran complemento que jugó la visita.

"El resultado estuvo totalmente influido por el árbitro. Hay un penal que no nos cobraron en el primer tiempo. Estábamos mejor que Lyon, es un clásico, por lo cual el árbitro debe estar a la altura. Jugamos en medio de errores arbitrales. Ya nos cobraron en contra un penal dudoso frente a PSG", reclamó Sampaoli.

El tema es que sus palabras no fueron muy escuchadas. Por el contrario, en las redes sociales de los hinchas del Marsella comenzaron a circular los hashtags #SampaoliOUT y #sampaolidémission, que exigen la salida del estratega con contrato hasta mediados de 2023 en el elenco focense.

La molestia de los fanáticos tiene que ver con las oportunidades que ha desaprovechado el OM para clasificarse anticipadamente a la Champions League, un boleto europeo que, según la prensa local, es obligatorio para que Sampaoli pueda continuar al mando del equipo la próxima temporada.

En ese sentido, los fanáticos lamentan el rendimiento del equipo como anfitrión, donde el Marsella suma cinco derrotas y cinco empates en 18 presentaciones; y la desastrosa eliminación de la Copa de Francia, tras caer 4-1 ante Niza.

Pero las malas nunca llegan solas. El presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, se enojó con el diario L'Equipe por una crónica en la que analizaba el triunfo sobre Marsella puntualizando la irregularidad del equipo de los Leones.

En su respuesta al medio francés, el dirigente le pegó de refilón a Sampaoli. "Es un artículo patético que desconoce la dificultad de ganar en Marsella, donde todos los excesos están permitidos, incluidos los de su entrenador", sentenció el jerarca.

De esta manera, se vienen días complejos para el ex entrenador de O'Higgins y Universidad de Chile en el fútbol chileno. No sólo por la definición de la Conference League, si no que también porque se le acabó la ventaja en la tabla de posiciones de la Ligue 1 y tanto Rennes como Monaco y NIza amenazan su boleto a la Champions.

En las últimas tres jornadas de la liga francesa, Jorge Sampaoli visitará a Lorient y al Rennes, y cerrará la campaña en casa ante Estrasburgo. Estos encuentros y el futuro en el Conference League definirán el respaldo del casildense para seguir en el Marsella un año más.