Hinchabolas le cantan a Piqué en la oreja el hit de Shakira: "¡Pa' tipos como tú-u-u-u!"

Piqué no puede salir tranquilo. El ex futbolista llegó hasta la capital francesa para presenciar un partido de la NBA, pero no pensó que el público iba a cantarle la exitosa canción de Shakira en la cara.