A Gerard Piqué no le importa nada. Y si el mundo ya lo estaba reventando por la infidelidad en la relación con Shakira, por qué no confirmar que ¿la patas negras ahora es la oficial?

El futbolista se decidió a publicar la primera foto con Clara Chía en su Instagram, oficializando la relación.

¿Cuál es la foto que lanzó Piqué junto a Clara Chía?

La imagen ya está dando la vuelta al mundo, porque cuando antes hasta los medios deportivos le hacían el quite a la farándula, ahora el caso de Shakira se volvió demasiado sabroso para ignorarlo.

Con esto en mente, Gerard Piqué no dudó en lanzar la foto de la debacle total. Una imagen en la que aparece en primer plano junto a Clara Chía y que en estos momentos es el principal post de su perfil de Instagram.

Semi sonrientes, muy juntos en un gesto cariñoso, en lo que parece ser el patio de una casa, Piqué y Chía miran de frente al lente de la cámara para oficializar lo que hasta ahora era sólo un affair que detonó la caída de su relación con la colombiana.

La captura se publicó sin un texto que la acompañara. Es el honor máximo a la frase "una imagen vale más que mil palabras". Todos entendieron el mensaje: Piqué no está arrepentido de la infidelidad a Shakira y se la jugará por esta relación, ya no hay vuelta atrás.

Las reacciones no tardaron en llegar a la sección de comentarios: "No es por ser tóxica… pero en las fotos con Shakira siempre sonreía", "Pa cuando el video 5 cosas que no me gustan de mi pareja", "Tan bonita tu hija", "Shakira es mi pastor", "Uma família inteira por NADA", "G porqué te escondes detrás de C?" y el mejor de todos: "Clara-mente quiere un remix".

No faltaron también los que le dejaron extractos de la BZRP Music Session #53, recordándole el mazazo que le dio su ex pareja hace menos de un mes.