Una de las selecciones que está muy cerca de conseguir uno de los boletos en las Eliminatorias Qatar 2022 es la selección de Ecuador. Por lo mismo, el portero Hernán Galíndez asegura que saben que están a un punto de lograr el objetivo, pero que no piensan en replegarse en su visita a la selección de Paraguay.

"Sabemos que con un punto clasificamos, pero no vamos a salir a empatar, sería un error de nuestra parte salir a defendernos. Dejar una buena imagen en los dos últimos partidos, sería bueno para lo que viene para futuro. No saldremos a perder. Sabemos que el rival no jugará con jugadores habituales en Paraguay y esto puede generar una revolución en su equipo", comentó el portero de Universidad de Chile, en El Canal del Fútbol de Ecuador.

Por lo mismo el portero, que ha sido titular en nueve partidos con la selección ecuatoriana, revela que han tenido en toda la competencia un camarín muy sano, donde todos se han puesto como meta en la clasificación.

"Por lo que hemos demostrado el grupo no tiene fisuras. Es raro, esto quizás es privado, pero nunca hubo una pelea y eso es raro. Porque hay jugadores que viajan y no encuentran titularidad, pudo haber fastidio pero no hubo, cada uno entendió su lugar. En mi caso venía de ser titular hace 10 años todos los partidos y de golpe me encontré con ser suplente, tercer arquero y aprender desde dónde tenía que aportar. Todos entendemos que lo más importante es clasificar y después tendremos que pelear por los 23 puestos", detalla el meta nacionalizado ecuatoriano.

Por lo mismo, cuando queda tan poco para lograr el objetivo, es que Galíndez aprovecha de dar las gracias a su selección que le abrió las puertas para cumplir un anhelo.

"Uno sueña cuando se pone el primer par de guantes con eso, sabe que es para muy pocos. Lo hablaba en el entrenamiento, un poco bromeando, que voy a escribir un libro de mi carrera. Porque hace once años atrás, si alguien me hubiese dicho que en once años serás parte de un equipo a punto de clasificar a un Mundial, habría sido imposible. Me resulta difícil de creer, Ecuador me ha cambiado la vida y soy agradecido de que se cruzaran en mi camino", finaliza.

