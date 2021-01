Hernán Crespo amenaza a Coquimbo Unido: "Estoy convencido que el gol saldrá el sábado. Merecimos ganar"

Coquimbo Unido y Defensa y Justicia empataron cero a cero en el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana que se jugó extraordinariamente en Asunción luego de una discutida decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del cuadro argentino aseguró que su equipo fue más que el cuadro Pirata, y que en Buenos Aires, la cosa será distinta.

“Estoy convencido de que el gol se dará el sábado. Los jugadores me demuestran valentía y coraje para disputar esta clase de partidos”, afirmó.

Agregando que "no fue fácil para todos a nivel emocional, mereció ganar el partido y ahora hay que definirlo todo en casa".

El ex mundialista con la selección argentina reitera que fue Defensa y Justicia el que tuvo las mejores opciones y sólo estuvieron poco finos en la definición.

“Nos faltó concretar, hemos tenido ocasiones, pero no estoy preocupado porque tuvimos situaciones de gol. Me siento orgulloso porque muchos de estos chicos no tienen siquiera ni 20 partidos en Primera División y me demuestran que son competitivos”, cerró.