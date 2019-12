Hermanas de Cristiano Ronaldo en picada contra Messi y Van Dijk: "La mafia nunca estará en el lado débil"

Las repercusiones tras la ceremonia del Balón de Oro 2019 están al rojo vivo. La ausencia de Cristiano Ronaldo del evento, para estar en la Gran Gala del Calcio, no solo generó polémica en la cita sino también fuera de ella.

Más luego de los dichos de Virgil Van Dijk, quien ninguneó al portugués al cuestionar si realmente era un rival en la lucha por quedarse con el trofeo. Esto hizo que las hermanas del delantero salieran con todo a defenderlo en redes sociales.

Primero fue Katia Aveiro, quien en su cuenta de Instagram publicó la chilena que le encajó a la Juventus en Champions League. "¡Hay personas que viven totalmente frustradas! Querido Virgil, cuando tú vas, Cristiano ya ha ido y vuelto mil veces. Él tiene tres Premier League, esa competición que tú no has tocado en tantos años. También te ganó la Liga de las Naciones con Portugal", lanzó. "Cuando tengas algunos de los títulos importantes que tiene él, entonces podrás sentarte en su mesa", lo remató.



También apareció Elma, otra de las hermanas del luso, quien en la misma red social criticó el triunfo de Lionel Messi señalando que "la mafia nunca estará en el lado débil, pero la justicia es lenta y nunca falla".

Sobre el mismo mensaje, el que más tarde eliminó, comentó que "desafortunadamente, este es el mundo en el que vivimos, tal vez no debería entender nada sobre el mundo del fútbol, porque siempre he sentido que cualquiera que gane este premio debería haber ganado más títulos y más trofeos que un jugador que no. No tengo nada en contra de este chico... ¡Pero no sé por qué es mejor que mi hermano!".