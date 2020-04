Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima: "No nos preocupa que en el último tiempo Mario Salas no haya tenido buenos resultados"

Alianza Lima no lo pensó dos veces y cuando Pablo Bengoechea dejó el club, miró a Santiago y empezaron las conversaciones con Mario Salas, quien estaba libre luego de ser despedido de Colo Colo.

Luego de unas negociaciones rápidas, se ratificó el regreso del Comandante a Perú, tras su paso por el país incaico dirigiendo exitosamente a Sporting Cristal en 2018.

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, tuvo un mano a mano con RedGol, donde analizó la contratación de Salas en los Íntimos de La Victoria.

Zevallos confía en Salas

"Particularmente siempre me ha costado pensar en técnicos que no conocen el medio peruano, porque el nuestro no es un medio sencillo, jugar en un torneo donde hay ocho ciudades de altura no es una cosa fácil, y Mario demostró con su comando técnico que a pesar de no haber trabajado en Perú antes llegó a Cristal y me parece que demostró mucha capacidad, demostró una metodología de trabajo que al final es lo que le dio los resultados. Hizo una campaña muy buena, más que aceptable, con dos jugadores que batieron el récord de goles (Emanuel Herrera y Gabriel Costa) y él se mantuvo siempre muy bien liderando el plantel de Sporting Cristal", dijo en primera instancia sobre el DT chileno.

"No es sencillo llegar a un club grande, como el que llegó. Nosotros pensamos, conversamos y se llegó a la decisión de que era la persona más indicada, considerando que la metodología de trabajo de Mario se ajusta mucho con lo que estamos haciendo en menores, entonces la idea es que eso vaya de la mano con lo que Mario espera hacer con el primer equipo", agregó.

No le interesa su pasado en Colo Colo

Salas no tuvo un buen paso por Colo Colo, de hecho, se fue por los malos resultados del equipo en el arranque del 2020, situación que no complica a Zevallos.

"Estas cosas del fútbol se dan así. Nosotros antes de que viniera Mario tuvimos a Pablo Bengoechea, y clasificamos por tres años a Copa Libertadores, pero no nos preocupa que en el último tiempo no haya tenido los mejores resultados, el fútbol es así, lo que importa es la metodología, el trabajo, la capacidad, y eso no lo hemos puesto en duda", dijo a este medio.

Salas tiene contrato por dos años con Alianza, y uno de sus regalones es Gabriel Costa, pero por ahora no hay ningún tipo de contacto con el puntero de Colo Colo para que regrese a Perú.

"Es más un tema periodístico, el jugador lo ha descartado hace dos días, declaró que tiene contrato en el club que está actualmente, por dos años más, así que prefiero no emitir más opinión, porque todavía no hemos entrado a ese campo con Mario, puntualizó.

Salas llega a Perú, donde es considerado como ídoloy ahora se tiene que ganar el corazón de los hinchas de Alianza.