Guillermo Maripán elige a los delanteros más díficiles de marcar en la Liga de Francia: "Mbappé me parece un gran jugador, muy rápido y versátil. Neymar también"

Guillermo Maripán se ha transformado en uno de los mejores jugadores de la Ligue de Francia, donde no sólo es un baluarte en defensa, también se ha dado el lujo de convertir cuatro goles al mejor estilo de un centrodelantero.

El seleccionado chileno conversó con el diario español AS a quien le detalló las diferencias entre jugar en España (jugó en el Alavés) y en Francia, donde defiende actualmente la camiseta del Mónaco.

Maripán fue consultado respecto al delantero que más le costó marcar en el campeonato galo. "Mbappé me parece un gran jugador, muy rápido y versátil; Neymar también, Memphis Depay… Son jugadores que tienen mucha calidad y frente a la portería son muy peligrosos", aseguró.

El chileno además se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi vaya a la misma competrencia. "Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia. Si viene Messi a la Ligue 1 sería muy bueno tanto para la liga como para el PSG. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa", afirmó.

Maripán entregó detalles de su buen pasar y lo contento que se siente al ser tan importante para su equipo en esta campaña.

"La verdad que me siento muy bien, estoy en un buen momento física y mentalmente. El momento del equipo me ha ayudado mucho, como equipo estamos muy bien y fuertes, hemos tenido un gran inicio de año. Yo siempre vivo del día a día, de lo que se vive y de cómo me siento en el momento y me siento muy bien y fuerte y con muchas ganas y motivación", cerró.