Guedemanía: En tres meses levanta un equipo en baja y está a punto de llegar a la final luego de vencer 2-0 al América de Nicolás Castillo

El 21 de agosto Morelia presentó a Pablo Guede como su nuevo entrenador y lo sacó de su decisión de no dirigir por un tiempo luego de su magra experiencia en Arabia Saudita.

El ex Colo Colo reemplazó en la banca al ex Everton Javier Torrente cuando corría la fecha 7 del Torneo y el cuadro del Chino Millar y Sebastián Vegas marchaba en el puesto 15. A Guede se le pidió una sola cosa: no descender.

Sin embargo, desde que llegó a la banca del cuadro canario las cosas cambiaron porque el equipo comenzó a mostrar actitud y a ganar, ganar y ganar, rematando séptimos y clasificando a PlayOffs donde para sorpresa de todos eliminaron al León, equipo que había sido segundo en la tabla general.

Anoche Morelia venció 2-0 al actual campeón América y puso un pie en la final lo que le ha valido elogiosos comentarios de la prensa azteca y de los fanáticos del Morelia.

MedioTiempo llama a Pablo Guede el Redentor de Morelia, en tanto los hinchas lo vitorean gritándole salvador o milagroso.

Sus jugadores también valoran el trabajo del entrenador. "El equipo funciona como equipo, un partido resalta uno, en otro otro, y eso lo hablamos. Creo que Pablo Guede dio en la tecla", aseguró el uruguayo Sebastián Sosa luego del triunfo ante las Águilas.

"Pablo potencia las virtudes de cada uno de nosotros", agregó el arquero.

Este domingo podría sellarse el paso de Morelia a la final del campeonato, sería la primera de Guede en su debut en la liga azteca. Toda una proeza.