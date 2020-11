Guardiola: "Mi deseo es que Lionel Messi se retire en el Barcelona"

El Manchester City de Josep Guardiola siempre ha sido el candidato principal para fichar a Lionel Messi. Primero, es de los pocos equipos que tiene el sustento económico para pagar el alto precio y sueldo de la Pulga y segundo, su relación con Pep puede ser crucial en la decisión del astro argentino.

La mejor etapa en la carrera de Messi fue junto al entrenador español en el mejor Barcelona de todos los tiempos. Es por esto que Leo vería con buenos ojos reencontrarse con el DT. Sin embargo, el propio Pep aseguró que espera que la Pulga no salga del Barça.

En conferencia de prensa tras su renovación con el City, Guardiola señaló que "Leo Messi es un jugador del Barcelona. Si me preguntas mi opinión como una persona a la que el Barça le ha dado todo, le ha formado… mi deseo es que Messi acabe su carrera allí".

"Me gustaría verlo retirarse allí. Me encantaría, de verdad, lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado del Barça. No se lo que pasará por su cabeza. Pero el mercado de fichajes no es hasta junio", agregó.

Por otro lado, Pep destacó las razones que lo llevarona renovar con el Manchester City hasta 2023: "En un contexto de pandemia, el club no se ha acogido a ayudas del gobierno. No han tocado los sueldos de ningún trabajador, ya no solo jugadores y staff sino en todos los departamentos. No han echado a nadie, y les van a pagar todos los bonus a los empleados. Ver esto habla de la identidad que hay como club".

Finalmente, Guardiola se mostró maravillado con la actuación de Ferran Torres en la goleada de España sobre Alemania y analizó su próximo duelo ante el Tottenham de Jose Mourinho: "Ferran hizo una gran actuación, estoy encantado con él. Ruben Dias también marcó dos goles. Estoy muy satisfecho con mis jugadores".

"Los números del Tottenham hablan por si solos. Mourinho ha sacado lo que quería de su equipo. Han sido un equipo excepcional durante los últimos cinco o seis años, con Pochettino al mando. Siempre han sido un rival duro", cerró.